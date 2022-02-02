مدبولي: تخصيص 31 مليار دولار لدعم المصدرين والمصنعين أحدث طفرة في الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تخصيص مبالغ كبيرة تجاوزت ٣١ مليار دولار لمساندة المصدرين والمصنعين وهذا ما ادى الى هذه الطفرة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أننا أسرعنا في برنامج دعم الصادرات وصرف كافة المتأخرات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن اجمالي الصادرات المصرية بلغ ٤٥.٢ مليار دولار في اطار توجيهات الرئيس لتجاوز رلصادرات ١٠٠ مليار دولار.

وأضاف أنه عند استعراض هيكل الصادرات نجد أن الجزء الأكبر من للصادرات للصادرات غير البترولية، وهذا شئ مهم حيث أنها تدخل في القطاعات الصناعية الانتاجية وهذا إنجاز كبير.