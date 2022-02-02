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تعليم

مبادرة من علمني حرفا: يومية مراقبي الإعدادية 12 جنيها وبيصرفوا من جيبهم

فاطمة نوح مؤسس مبادرة
فاطمة نوح مؤسس مبادرة "من علمني حرفا"

انتقدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة "من علمني حرفا" ، منظومة ندب المعلمين للمراقبة على امتحانات الشهادة الإعدادية ، والتي تقرها وزارة التربية والتعليم ، وتقوم بتنفيذها جميع المديريات التعليمية بالمحافظات ، بإرسال المعلمين للجان خارج الإدارات التعليمية التي يعملون بها ، دون مراعاة للمشقة التي يتكبدها المعلم بالتحرك فجرا كل يوم للوصول إلى لجنة الامتحان، دون داعى لذلك ، وبدعوى تحقيق الشفافية بينما هو حق يراد به باطل ، فجميع امتحانات النقل تتم باستقرار تام دون ندب المراقبين لمناطق بعيدة .

وأوضحت مؤسس مبادرة "من علمني حرفا" ، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تلقت شكاوى كثيرة من معلمين بالقاهرة التي تضم 33 إدارة تعليمية ، والجيزة التي تضم 20 إدارة تعليمية ، وعدد آخر من المحافظات ، يشكون من ندبهم للمراقبة على امتحانات الشهادة الإعدادية ، في لجان بعيدة عن مقر عملهم وخارج الإدارة التي يعملون بها ، مما يكبدهم مشقة يومية .

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وأكدت مؤسس مبادرة "من علمني حرفا"  ، أن النتيجة المباشرة لمنظومة ندب الملاحظين والمراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية، الظالمة للمعلم ، تجعل عددا كبيراً من المعلمين ، يعزفون عن المشاركة في أعمال الامتحانات ، وفعليا يحدث عجز  كبير في أعداد الملاحظين والمراقبين كل عام بسبب تعنت مديري المديريات في تطبيق الندب لأعمال امتحانات الإعدادية للجان خارج الإدارة التي يعملون بها.

وكشفت مبادرة " من علمني حرفا" ، قيمة البدل الهذيل الذى يتقاضاه المعلم عن أسبوع كامل من الذهاب والعودة يوميا للمراقبة على امتحانات الإعدادية ، والمقدر ب 12 جنيها يوميا، و50 جنيها على أسبوع الامتحانات كاملا ، ويضطر المعلم للإنفاق من جيبه الخاص ، لعدم كفاية المبلغ الهذيل مقارنة بقيمة تحركاته في يوم واحد .

وطالبت مؤسس مبادرة "من علمني حرفا" ، وزارة التربية والتعليم ، والمديريات التعليمية التابعة لها فى كل المحافظات ، بإعادة النظر فى منظومة ندب المراقبين والملاحظين لأعمال امتحانات الإعدادية ، بما يراعى حقوق المعلم ، ويضمن عدم تعرضه لمشقة يومية لا حاجه إليها ، بالإضافة لزيادة البدل المقرر للمعلم ، فى أعمال الامتحانات والتي تعد رقما هزيلا مقارنة بالمكافآت التي يحصل عليها الإداريون والعاملون بالمديريات والإدارات التعليمية ، خلال أعمال الامتحانات ، بينما المعلم هو أساس العملية التعليمية بالكامل وعمودها الفقري الذى لا غنى عنه.

من علمني حرفا مبادرة الاعدادية التربية والتعليم التعليم

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