الحكومة: سداد جميع المبالغ المتأخرة للمصدرين بإجمالي 31 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن من أهم المبادرات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الصادرات، هي مبادرة المساندة التصديرية، معقباً: "أسرعنا في برنامج دعم الصادرات وصرف جميع المتأخرات للمصدرين التي تعود لعام 2012.. يعني بقالها 8 سنوات متأخرة".

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "كان المصدرون يعانون من تأخر هذه المبالغ، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لسدادها للمصدرين والمصنعين تجاوزت الـ 31 مليار جنيه، مما مكنهم من تحقيق الطفرات الكبيرة خلال هذا العام".

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عملت على تبسيط إجراءات الجمارك وتسهيل حركة التجارة الدولية، معقباً: "كانت مشكلة كبيرة جداً بتواجه التجارة البينية في مصر، سواء دخول الواردات، أو خروج الصادرات".

وأكمل مدبولي: "تم بدأ هذا من خلال منصة النافذة، التي كانت تهدف إلى الشباك الواحد، وأيضاً خطونا خطوة هامة نحو نظام التسجيل المسبق للشحنات".