مدبولي: علينا تطبيق المعايير الخضراء والاستدامة البيئية لزيادة الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، إن مصر باستضافتها لقمة المناخ في شهر نوفمبر القادم ، عليها تطبيق المعايير الخضراء والاستدامة البيئية وهذا ما يتجه إليه العالم حاليًا ، متابعًا أن عدد كبير من الدول بدأت تعلن أنه من بداية 2023 لن يتم دخول أي سلع إلا إذا كانت مطابقة للمعايير البيئية .



وأضاف “مدبولي “ خلال كلمته بمؤتمر أذاعته فضائية ” اكسترا نيوز” ، أن مصر ليست متأخرة عن هذه الدول وأنه في إطار استقبال مصر لقمة المناخ نجد أن هذا الوقت المناسب لمواكبة العالم المتقدم في تطبيق هذه النظم ،مؤكدًا أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية توجيه الرئيس السيسي بتعزيز الصادرات لأفريقيا واتباع استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات المصرية .



وأكد رئيس الوزراء ، أنه يتم عقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير التي تمثل القطاع الخاص المصري الذي يُصدر لكل دول العالم لكي نرى كل الحوافز التي من شأنها تزيد من تواجد مصر في إفريقيا وتشجيع التواجد المصري في إفريقيا وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة .

