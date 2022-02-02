أخبار التعليم.. مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..الوزارة تنفي.. الخشت: إصدار العدد 12 من مجلة «الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بالتعاون مع الـ «إيمرالد» البريطانية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي



إجازة نصف العام مازالت تثير الجدل في البيوت المصرية ، بعد أن انتشر خلال الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا خبرا يزعم صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا بسبب انتشار متحور كورونا في مصر.



الخشت: إصدار العدد 12 من مجلة «الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بالتعاون مع الـ «إيمرالد» البريطانية



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إصدار العدد الثاني عشر من مجلة الجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS) وذلك بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد(Emerald) والصادرة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي أن المجلة تأتي بهدف تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي دراسة المشكلات الانسانية والاجتماعية بشكل خاص.



تعليم مطروح يستعد لإجازة منتصف العام الدراسي ببعض الأنشطة التربوية للطلاب





أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة منتصف العام الدراسي مع بداية الأسبوع المقبل بالإضافة إلي عمل قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.



تباين آراء طلاب الإعدادية على امتحان العلوم ببني سويف



تباينت آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" بمحافظة بني سويف، عن مستوى امتحان مادة العلوم، اليوم الأربعاء، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتفوق والمتوسط، باستثناء بعض النقاط القليلة.

الأعلى للجامعات: إجازة نصف العام أسبوعين.. ولا تغيير بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول مد إجازة نصف العام ، الأمر الذي نفته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، مؤكدين أن أجازة منتصف العام الدراسي تستمر لأسبوعين فقط .



وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات إعدادية مدارس إدارة بحر البقر



تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 بمنطقة ‏بحر البقر للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات بها.‏



مبادرة من علمني حرفا: يومية مراقبي الإعدادية 12 جنيها وبيصرفوا من جيبهم



انتقدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة "من علمني حرفا" ، منظومة ندب المعلمين للمراقبة على امتحانات الشهادة الإعدادية ، والتي تقرها وزارة التربية والتعليم ، وتقوم بتنفيذها جميع المديريات التعليمية بالمحافظات ، بإرسال المعلمين للجان خارج الإدارات التعليمية التي يعملون بها ، دون مراعاة للمشقة التي يتكبدها المعلم بالتحرك فجرا كل يوم للوصول إلى لجنة الامتحان، دون داعى لذلك ، وبدعوى تحقيق الشفافية بينما هو حق يراد به باطل ، فجميع امتحانات النقل تتم باستقرار تام دون ندب المراقبين لمناطق بعيدة .