محافظ الجيزة يوجه بسرعة البت فى طلبات تصالح مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المادية المتاحة بالوحدات المحلية، وبحث سبل تنميتها والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ووجه خلاله بالارتقاء بمستوى منظومة الإعلانات، وتوفير مناطق استثمارية لخلق فرص عمل للشباب، والاستفادة من المواقف وساحات الانتظار.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز ملفات العمل المتداخلة بالمشروعات التنموية، إلى جانب سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى وفقا للقانون المحدد لذلك، مع الاهتمام برفع مستوى النظافة، ومتابعة أعمال الرصف المدرجة بخطط العمل على أن يتم استلامها من خلال لجان مختصة بعد مراجعة الالتزام بالاشتراطات المحددة، مع السعي نحو توفير محاور مرورية جديدة في إطار ما تشهده محافظة الجيزة خلال العام الجاري من تنفيذ أكبر خطة رصف باعتمادات تصل إلى مليار جنيه.