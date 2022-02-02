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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الاسكندرية تشارك بعدد من الرسائل العلمية المتميزة في الدراسات القبطية بمعرض الكتاب

صدى البلد

شاركت مكتبة الاسكندرية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب ببعض الرسائل العلمية لشباب الباحثين في مجال الدراسات القبطية.

يأتي هذا في إطار اهتمام مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بتدعيم وتشجيع شباب الباحثين  في مجال النشر العلمي للأبحاث والدراسات القبطية والتي ستكون متاحة للقراء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؛ وخاصة الرسائل العلمية المتميزة.

وبدأت مكتبة الإسكندرية، منذ عام 2018، كأول مؤسسة علمية بحثية في مصر تهتم بنشر مثل هذه الدراسات والابحاث، والتي بدأت بنشر رسالة الماجستير للباحث أحمد نقشارة بعنوان "الخطابات القبطية المبكرة"، وتلاها عدد آخر من الرسائل العلمية التي تم نشرها في المركز وهي: دكتور محمدي فتحي رسالة الماجستير بعنوان "الوصية والميراث عند الأقباط من خلال النصوص القبطية من القرن السابع وحتى الحادي عشر الميلادي"، بتاريخ مايو 2020، الباحث ضياء جابر رسالة ماجستير بعنوان "أدوات وصيغ الربط القبطية ذات الأصل المصري القديم"، بتاريخ يوليو 2021.

كما يقوم المركز بتجهيز عدد آخر من الرسائل العلمية المتميزة للنشر وستصدر قريبًا تباعًا وهي "أسلوب التوكيد بالقصر في اللغة القبطية" للباحث عمرو الشرقاوي، وأيضًا: "القبطية في النوبة"، للباحثة نسرين منير، "أماكن دفن بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، للباحثة لورين كمال بمركز الدراسات القبطية، وكتاب "اللهجات القبطية الفيومية" للباحثة فاطمة الزهراء أشرف، وكذلك "بطرس باشا غالي ودوره في السياسة المصرية 1846-1910م"، للباحثة شيماء النكلاوي، "القديس إيسيذورس الفرمي وأثاره في منطقة بيلوزيوم"، للباحث بيشوي فخري.

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