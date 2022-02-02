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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الصين تدعم مطالبنا الأمنية.. وعلاقتنا ليست موجهة ضد أحد

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهة ضد أحد، مؤكدة أن بكين تدعم مطالب موسكو الأمنية من الغرب.

وأشار الكرملين في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه غدًا الخميس، إلى العاصمة الصينية بكين لحضور انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

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ولفت إلى أن روسيا تعمل مع الصين لتشكيل بنية تحتية مالية للتصدي لأي عقوبات غربية، موضحا أن هناك أكثر من 15 اتفاقية جاهزة للتوقيع بين البلدين، وسيتم بحث إقامة أنبوب لنقل الغاز عبر منغوليا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، سيولي في محادثات بكين الأسبوع المقبل، اهتماما كبيرا لموضوع الحوار بين موسكو وواشنطن، والضمانات الأمنية والاستقرار الاستراتيجي.

وذكر السفير الروسي في الصين، أندريه دينيسوف، أن زيارة الرئيس بوتين، إلى الصين لحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، لها أهمية مبدئية بالنسبة للعالم كله.

وحسب "روسيا اليوم"، قال دينيسوف اليوم الأربعاء: "بلا شك تعتبر (هذه الزيارة) مهمة مبدئيا بالنسبة لنا وبالنسبة للصين وبالنسبة للعالم كله. سيتم لقاء زعيمي دولتين كبيرتين لديهما تأثير كبير على السياسة العالمية. ويتم هذا اللقاء في وقت متناقض للغاية".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين مهمة للغاية، إذ أنها تخلق فرصة لمحادثات ثقة. وأضاف: "في الواقع تكتسب المحادثات مثل هذا الطابع الودي بالمعنى الجيد للكلمة. وبالدرجة الأولى يدور الحديث عن أجواء مناقشة القضايا المهمة جدا لدولتينا، لأن رئيسنا والرئيس الصيني (شي جين بينغ) يدركان المسؤولية تجاه شعوبهما الموكلة إليهما". 

الرئاسة الروسية الكرملين الصين روسيا الصين وروسيا

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