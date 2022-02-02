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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

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محافظ الجيزة يوجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لتلوث الهواء

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة رفع كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة حالياً وفى إستخدام الالآت والمعدات لضمان الحصول على أفضل النتائج على أن يتم توفير الأعداد الكافية من العاملين والمعدات لتنفيذ الأعمال خاصة بالوحدات القروية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وتطرق إلى ملف التغيرات المناخية مشدداً على إتخاذ مايلزم نحو التقليل من الممارسات المساهمة فى تلوث الهواء من خلال تشديد الرقابة على مكامير الفحم ومصانع الطوب، بالإضافة إلى الإستعداد الدائم للتصدى لموجات الإضطرابات الجوية والتدرب لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة.

وكلف المحافظ، بإستمرار الرقابة لرصد المخالفات بالشارع على مدار اليوم والقضاء على أى حالات تعدى أو مخالفة لمواعيد الغلق فورا فى المهد.

الجيزة محافظ الجيزة التغيرات المناخية فيروس كورونا التحول الرقمي

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