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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف نجح leap فى تقديم التطبيقات الإسلامية المستحدثة ؟

صدى البلد

قدم معرض leap فى نسخته الأولى والمقام حاليا فى الرياض العديد من الخدمات الجديدة والمستحدثة ومن ضمنها منا تم تقديمه بخصوص التطبيقات الإسلامية  المستحدثة والتى قدمتها الكثير من الشركات سواء السعودية أو غير السعودية من تطبيقات للقرآن الكريم والسنة النبوية بالإضافة  إلى التطبيقات التى من شأنها تسهيل وتنظيم الشعائر على المقيمين والزائرين من الخارج.


وتستمر الشركات الناشئة العالمية للمنافسة ضمن مسابقة ذا روكِت فيول بمعرض lEAP الدولى بالسعودية حيث تستعرض هذه الشركات  على مدار  ايام  المعرض احدث ابتكاراتها أمام لجنة تحكيم مرموقة تضم باقةً من مستثمري رأس المال المغامر وغيرهم من المستثمرين العالميين، للفوز بنصيبها من الجائزة النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف دولار أميركي.

كما اعلنت الجهات المُنظمة عن فتح باب التسجيل في المسابقة التي تُمثل تحدياً مشوقاً يسلط الضوء على أبرز الشركات الجديدة في العالم وأكبرها أثراً، متيحةً لتسعين شركة ناشئة فرصة التعريف بأفكارها التجارية مباشرةً على المسرح أمام لجنة التحكيم على هامش مؤتمر Leap

ويتسنى للمرشحين النهائيين الحصول على خمسة دقائق فقط لعرض أفضل ما لديهم أمام لجنة مرموقة مكونة من أبرز المستثمرين العالميين والمحليين، وإقناعهم بعدها بامتلاكهم المقومات اللازمة للانضمام إلى قائمة الشركات العشرة الأفضل القادرة على الوصول إلى النهائي الكبير في الثالث من فبراير.

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