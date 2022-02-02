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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا للدورى الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبه اليومي استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز . 

وشارك في تدريبات اليوم المستبعدين من لقاء الأمس أمام فريق غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة .

في سياق اخر ، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بمنافسه سيراميكا كليوباترا.

وتقدم غزل المحلة بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه هشام نبوي قبل أن يتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه كوبينا وينفيل ثم سجل محمد فتح الله هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 84.

ورفع غزل المحلة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 11 في صدارة مجموعته ليضمن الصعود لدور نصف النهائي رفقة الإسماعيلي عن المجموعة الثانية وفيوتشر عن المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 4 في المركز الرابع.

 

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نادى سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا غزل المحلة

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