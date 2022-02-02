شاهد تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا للدورى الممتاز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبه اليومي استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز .
وشارك في تدريبات اليوم المستبعدين من لقاء الأمس أمام فريق غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة .
في سياق اخر ، ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بمنافسه سيراميكا كليوباترا.
وتقدم غزل المحلة بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه هشام نبوي قبل أن يتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه كوبينا وينفيل ثم سجل محمد فتح الله هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 84.
ورفع غزل المحلة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 11 في صدارة مجموعته ليضمن الصعود لدور نصف النهائي رفقة الإسماعيلي عن المجموعة الثانية وفيوتشر عن المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 4 في المركز الرابع.