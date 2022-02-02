عمر زهيري: السينما في مصر متنوعة والمنصات أتاحت فرصة للمنتجين والمخرجين ..شاهد

“رؤية لسينما المستقبل”..

استقبلت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “رؤية لسينما المستقبل ” بحضور تامر سامي ، عمر زهيري ، للحديث حول الواقع الحالي والمستقبلي للسينما .

وقال عمر زهيري، مخرج فيلم “ريش” الحاصل علي الجوائز الدولية، إن السينما المصرية متنوعة منذ نشأتها كالموسيقي، وفي كل أوان تحتاج السينما إلي حركة هيكلية من أجل أن يتعدد التنوع.

وأشار إلي أن وجهة نظره في أن العدد لا يهم في السينما المرئية ولكن الأهم هو الهدف الأساسي الذي يدور حوله المغذي والهدف من الفيلم، وكيفية تأثيره في المجتمع.

ونوه بأن السينما مكلفة وتحتاج إلي وقت كبير، إضافة إلي أنها تحتاج إلي عدد كبير من الممثلين والأماكن والتصريحات ، كما أن التنوع يعد هو العامل الأساسي .

وأضاف أن المنصات أصبحت كالسينما الإضافية التي أتاحت لعدد كبير من المنتجين أنتاج عدد كبير من الأفلام دون النظر الي مكان عرضها .

وتابع تامر سامي أن النموذج المصري منذ نشأتة وهو يحاكي النموذج الأمريكي وليس الأوربي في السينما وحياتة ، وحينها كانت لا توجد السينما بمفهومها الحقيقي .

وأختتم بأن هناك عدد من المنتجين لا تهتم بعرض أفلامها في السينمات أكثر من بيعها في في القنوات الفضائية والمنصات التي تمولة .

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