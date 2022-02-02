عواصف ثلجية عاتية.. إلغاء 1303رحلات جوية وإعلان حالة الطوارئ في أمريكا

شهدت أمريكا، إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية، اليوم الأربعاء، مع وصول عاصفة عاتية إلى وسط البلاد، ما أدى إلى تساقط الثلوج والأمطار بكثافة.

وحسب تطبيق "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران، فقد تم إلغاء ما مجموعه 1303 رحلات وتأخرت 118 رحلة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن أجزاء من أوكلاهوما وميسوري وإيلينوي وإنديانا وميتشجان شهدت صباح اليوم الأربعاء ثلوجا وأمطارا متجمدة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون وحاكم أوكلاهوما كيفين ستيت، أعلنا حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة.