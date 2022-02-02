القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

طفل الشيشة .. توجد قصص وحكايات إنسانية مؤثرة تشهدها العديد من المناطق والقرى والأحياء السكنية داخل نطاق مختلف محافظات الجمهورية.

طفل الشيشة " وشقيقته والتى قضت محكمة الأسرة بأسوان برئاسة المستشار محمد صلاح بإسقاط حضانتهما عن والدتهما بعد تداول صورة للطفل الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي ممسكا في يديه "شيشه" وبجواره سلاح أبيض.

وقررت محكمة الأسرة ب أسوان، ضم الطفل "أدهم .م.ص" 4 سنوات، وشقيقته "حواء" للجدة للأب في القضية رقم 2077 لسنة 2021، والمعروفة إعلامياً بإسم قضية "طفل الشيشة".

شيشة وسلاح أبيض

وتعود أحداث القضية عندما انتشرت صورة فى وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو يمسك "شيشة" وبجانبه سلاح أبيض، في مركز نقاده بمحافظة قنا، مما أدى لرفع الأب " م.ص" دعوى قضائية، يطالب بها بإسقاط حضانة الطفل عن والدته، وضم الصغير للجدة بسبب إهمال الأم.

فيما أوضح محمد صابر والد الطفلين أن هذا الموضوع حدث منذ عام، وتم تداول صور لابنى على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتناول الشيشة، والأصدقاء والناس كانت مستاءة من هذا المشهد.

وتابع: استغثت بالمسئولين بشأن هذا المشهد السيئ الذي ظهر به أولادى على صفحات التواصل الاجتماعي، والذين وقفوا بجانبى ولم يتركونى لحظة، فشكراً لهم كثيراً على مساعدتهم لى حيث قمت برفع قضية إهمال للأم وأخيها خال أولادى، وبدأت نيابة أسوان التحقيق في قضيتى وتم استدعائي؛ لسماع أقوالي، وبعد التحقيق، تم إخطار فرق التدخل السريع بمحافظة قنا، وتم إلقاء القبض على الخال والأم، وتم التحقيق معهما.

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