خبير: إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة تزيد من قدرات الشباب الجامعي ..فيديو

قال المهندس حسام رضا، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن معهد تكنولوجيا المعلومات له دور ريادي في بناء القدرات للخريجين ، من الكيات والجامعات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل بما يتواكب مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة.

واضاف حسام رضا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن انشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة، ستزيد من قدرات الشباب الجامعي، على دراسة العديد من التخصصات المطلوبة، بمجالات الإتصالات المختلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتابع حسام رضا، ان التركيز في بناء القدرات والإمكانيات، أصبح موجودا في أنحاء الجمهورية، ويتم توفيرها لجميع الشباب على مستوى الجمهورية .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

ووجه الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة، وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.