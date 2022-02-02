عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة تزيد من قدرات الشباب الجامعي ..فيديو

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

قال المهندس حسام رضا، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن معهد تكنولوجيا المعلومات له دور ريادي في بناء القدرات للخريجين ، من الكيات والجامعات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل بما يتواكب مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة.

 

واضاف حسام رضا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن انشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة، ستزيد من قدرات الشباب الجامعي، على دراسة العديد من التخصصات المطلوبة، بمجالات الإتصالات المختلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

وتابع حسام رضا، ان التركيز في بناء القدرات والإمكانيات، أصبح موجودا في أنحاء الجمهورية، ويتم توفيرها لجميع الشباب على مستوى الجمهورية .

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

 

ووجه الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة، وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.

 

تكنولوجيا المعلومات الاتصالات التكنولوجيا تكنولوجيا الجامعات

ترشيحاتنا

مع اقتراب غزو أوكرانيا.. اجتماع طارئ بين بوتين والرئيس الصيني في بكين

بالتواريخ.. أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير

محطة طاقة شمسية جديدة هدية مصر لأوغندا في عيد الاستقلال

موسيماني: سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية ونتطلع للإنجازات رغم الصعوبات والغيابات

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

نشرة المنوعات|كارثة بسبب مروحة سقف.. جريمة هزت لبنان.. مفاجأة للأمير أندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الفراخ البيضاء بـ33 جنيها والبانيه 70.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق ..فيديو

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

مش ضرب بس.. حقيقة تعرض ندى الكامل للتعنيف الزوجي من طليقها أحمد الفيشاوي

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. ونجله: والدي صحته تعبت

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز .. كيف دافعت شهيرة عن منى زكي “فيديو”

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ