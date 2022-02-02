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اقتصاد

بدرة: تعديلات القيمة المضافة ترجمة لتوجهات الدولة لـ توطين الصناعة

مصطفى بدرة أستاذ
مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار

تضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة» العديد من الإعفاءات الضريبية التي تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، وفقا لتصريحات صادره عن وزير المالية المصري محمد معيط.

ورأى مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن القانون ترجمة لتوجهات الدولة المصرية لـ توطين الصناعة، مشيرا إلى أن القانون صدر بعد مراجعة الحكومة له.

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ولفت مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن نسب التشجيع والتحفيز بهذا الشكل هي إعفاءات جديدة من نوعها، لافتا إلى أن التطبيق هو ما سيوضح مدى مرونة أحكام القانون وتأثيرها على تنشيط الاستثمار.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا. 

أوضح الوزير، عقب صدور القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

 

أضاف الوزير، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

 

القيمة المضافة الضريبة على الدمغة الإعفاءات الضريبية النمو الاقتصادي مساندة الصناعة

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