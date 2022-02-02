نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية،نيكول سابا، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خاضتها، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بإطلالة " ذهبية" ساحرة خلال إحيائها لاحتفالية ضخمة بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.

شارك في إحياء الحفل المطرب رضا البحراوي وقامت بتقدم فقراته الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي وكان ضمن الحضور كابتن جمال عبد الحميد وكابتن أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر وغيرهم .

علي جانب آخر تواصل نيكول سابا تصوير مشاهدها كضيفة شرف بمسلسل " نقل عام" مع الفنان محمود حميدة وهو ما يعتبره صناع العمل مفاجأة خاصة للجمهور من حيث طبيعة الدور الذي تقدمه والذي رفضت الإفصاح عن تفاصيله.

كما تستعد نيكول لتصوير أغنيتها الجديدة مع المخرج جاد شويري الذي من المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.