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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موسيماني: سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية ونتطلع للإنجازات رغم الصعوبات والغيابات

موسيماني
موسيماني

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة مجددًا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن هذا أمر يحسب للإدارة واللاعبين وجهود الجميع لكي يصل الفريق إلى هذه المكانة التي يستحقها في المحافل الدولية. 
وقال موسيماني:« إن هذا الأمر لا يتعلق بشخصي ويحسب للاعبين ومجهودهم.. أنا فقط أضع تعليمات وخططا، وهم سبب ترجمتها لنجاحات قادتنا لهذه المكانة التي يستحقها الأهلي باسمه وتاريخه وجماهيره».
وأضاف: « نحن هنا في كأس العالم للأندية؛ لأن «براند» واسم الأهلي يستحق أن يكون في هذه المحافل الدولية الكبرى.. لأنه النادي الأكبر في مصر وإفريقيا، ويستحق أن يكون ممثلا لمصر والقارة في مثل هذه البطولات».
وواصل موسيماني:« بغض النظر عن الصعوبات في هذه المشاركة بكأس العالم للأندية إلا إن عيوننا دائما تتطلع لمزيد من الإنجازات، وأنا شخصيا أحلم بميدالية بـ«لون جديد» سواء ذهب أو فضة».
وقال موسيماني :« في كرة القدم لا يهم كيف تبدأ ولكن المهم أين تنتهي.. فإذا نظرت إلى المنتخب المصري لم يحقق أفضل بداية له بكأس الأمم الإفريقية، ولكنه الآن في نصف نهائي البطولة، واكتسب احترام الجميع.. لذلك الأهم كيف تنهي البطولة، ونأمل أن نقوم بعمل جيد يقودنا لتحقيق ما نتمناه من هذه المشاركة». 
وأوضح موسيماني: « بغض النظر عن كل التحديات.. والصعوبات والغيابات فنحن لن نهتم سوى بمشوارنا نحو تحقيق إنجاز جديد يليق باسم الأهلي وممثل الكرة الإفريقية في كأس العالم للأندية». 
وقال: « سيكون لدينا ١١ لاعبًا في الملعب و٥ تغييرات.. كلهم لاعبون محترفون، لذلك يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان». 
وعن ضم عناصر من فريق الشباب لقائمة كأس العالم للأندية قال موسيماني: « بالطبع أحضرنا معنا عددا من اللاعبين الشباب.. لأنهم ساعدونا في كأس الرابطة وظهروا بمستوى جيد، وأنا سعيد بتواجدهم معنا هنا في الإمارات؛ لأنهم قدموا جهدا كبيرا ليتواجدوا هنا.. وأنا سعيد بهذا لأننا نمتلك فريقا قويا واسم نادٍ هو الأكبر في قارة إفريقيا». 
وتحدث موسيماني عن مواجهة اف سي مونتيري قائلا: «فريق جيد، ويقدم كرة مختلفة وقمنا بدراسة الفريق المكسيكي واطلعنا اللاعبين على تفاصيل كثيرة سيجدونها خلال تلك المواجهة، وأتمنى من الله أن نكون موفقين ونحقق طموحاتنا وجماهيرنا بتحقيق الفوز». 
واختتم موسيماني حديثه موجها رسالته إلى جماهير الأهلي قائلا: « نعرف مدى الدعم الذي يلقاه الفريق، وأنا شخصيا، ولذلك أتمنى أن يثقوا بنا وبقدراتنا.. ولن نبحث عن أي أعذار وسنقدم أفضل ما لدينا في هذه البطولة.. فأنا أؤمن باللاعبين وبقدراتنا في السعي لإسعاد هذه الجماهير الوفية وتقديم أفضل ما لدي

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