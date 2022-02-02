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أستاذ جراحات السمنة: تحويل المسار عملية قوية لإنقاص الوزن وعلاج السكر ..فيديو

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار عملية قوية في إنقاص الوزن، وقوية في علاج السكر من النوع الثاني، خاصة وأنها تقلل امتصاص السكريات والدهون، وتنشط البنكرياس، من خلال إعادة الاتزان مرة أخرى للجهاز الهضمي.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تحويل المسار تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية، وهي مناسبة لمن يعاني من ارتجاع المريء، أو فتق في الحجاب الحاجز.

وأضاف أن الأكثر استفادة من عملية تحويل المسار هم حديثي الإصابة بالسكر، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الفحوصات التي تجرى لمعرفة ما تبقى من وظائف البنكرياس، وبالتالي تحديد حجم الاستفادة من هذه العملية في علاج السكر.


قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل المسار  تشهد عزل 150 سم من الأمعاء، وتساهم بصورة كبيرة في تقليل امتصاص السكريات والدهون، وقد يتم إجراء هذه العملية لعلاج السكر، وليس لخفض الوزن فقط.

وتابع "صبري"، أن تحويل المسار مفيدة جدًا لمن يعاني من السكر، أو ممن يعاني من تراكم الدهون الضارة في الدم بصورة مرضية لا تستجيب للعلاج، أو ممن يعاني من الكبد التدهني.

ولفت إلى أن التغذية العلاجية بعد إجراء تحويل المسار تكون في صورة سوائل مثل الزبادي والألبان، وكافة أنواع العصائر الطبيعة، والكثير من أنواع الشرب.


قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن المياه بعد إجراء تحول المسار في أول 10 أيام تكون "تقيلة" بعض الشيء، وهذا الأمر لا يوجد له حل، مشيرًا إلى أن التكميم هي تصغير للمعدة، أما تحويل المسار فهي تصغير للمعدة، مع عزل جزء من المعدة، وهي تعتبر عملية علاجية للارتجاع، ولفتق الحجاب الحاجز، وتعتبر عملية علاجية للسكر من النوع الثاني.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لترك اختيار نوع العملية  للجراح، مضيفًا أن من يعاني من  السمنة المفرطة يفضل لديه إجراء تحويل المسار.

وتابع أن من يعاني من زيادة سمك المعدة يتم إجراء التكميم كمرحلة أولى، وبعد خفض الوزن نسبيًا، يتم إجراء تحويل المسار كمرحلة ثانية، للوصول إلى الوزن المناسب.

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