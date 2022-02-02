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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكوا: زيادة حجم اقتصاد مصر أكثر من الضعف ليحتل المرتبة الأولى عربيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2020، وذلك وفقا لحساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف، معتبرة أن هذا الأساس يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية".

وأكد التقرير أن مصر سجلت أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18 % وذلك وفقا لرصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبًا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و 2020.

وقال ماجد سكيني، المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا، إنّ هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدّثة حول التحديات الاقتصادية.

الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا

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