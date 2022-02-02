محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

بعد أن طالت يد الإهمال العديد من مراكز الشباب على مدى عقود ماضية، ما أدى إلى انصراف الشباب عنها، وعزوفه عن مشاركته الرياضية، جاء الوزير أشرف صبحي، أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، وهو يدرك جيدًا حقيقة الأوضاع السائدة في تلك المراكز، فهو خبير بشؤونها، ليحدث نقلة نوعية ونهضة غير مسبوقة في قطاع الشباب والرياضة، ولينجز المستحيل في وقت قياسي من بناء استادات وملاعب جديدة وتطوير القائم، وتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، لتصبح منارة ثقافية تعقد بها الندوات الفكرية والثقافية والدينية، كما يمارس فيها مختلف الأنشطة الشبابية لجذب الشباب لقضاء أوقات ممتعة وتفريغ طاقاتهم بممارسة الرياضة.

‎هذا الوزير "الفذ" يعمل بلا كلل أو ملل، همه الأول المواطن والشباب، رجل متواضع ومثقف، اعتاد أن يفتح أبوابه ولا يغلقها، وأن يفتح قلبه للناس قبل أبوابه، استطاع ببراعة أن يشيع حالة من الاستقرار والتطوير بالمنظومة الرياضية منذ توليه المسئولية بتوفير المناخ المناسب لكل عناصرها نتيجة السياسات الحكيمة التي انتهجها في التعامل مع كل الأزمات.

‎كان لي الشرف بتنسيق مؤتمر "دور وزارة الشباب والرياضة في بناء الوعي الوطني لدى شباب مصر"، والذي عقد أمس الثلاثاء 1/2/2022 ، وتوجيه الدعوة للسيد الوزير لعقد هذا المؤتمر في مركز "شباب حلوان الجديدة" ، بمشاركة شباب من مختلف الأندية ومراكز الشباب بمناطق حلوان ومايو والتبين والمعصرة.

‎ما لفت انتباهي وأثار إعجابي ما أكده السيد الوزير من أن الوزارة لديها برامج متعددة لبناء الوعي لدى النشء والشباب، والتي من بينها برنامج "تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، موضحًا أن معركة الوعي وبناء الفكر من أهم الموضوعات التي يجب أن يلتفت إليها الشباب، ومؤكدًا أن الوزارة لديها استراتيجية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

‎وما أثار إعجابي أيضًا، وجعلني أشعر بالفخر، أن معظم الشباب الذين حضروا المؤتمر كان لديهم وعي بما يجري على أرض الواقع، وبما يحاك من مؤامرات ضد الوطن من خلال الشائعات وحروب الأفكار، فكانت أسئلتهم التي وجهوها للسيد الوزير تتسم بالعمق وتعبر عن إلمام بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة المصرية، وتعبر أيضًا عن متابعة جيدة لأنشطة وجهود وزارة الشباب والرياضة، حيث غطت تلك الأسئلة مجالات عديدة، مثل : جهود وزارة الشباب والرياضة في بناء الوعي بالقضايا المهمة، المبادرات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأوقاف والأزهر الشريف والمجلس الأعلى للإعلام، أهمية تطوير وتأهيل الجهاز الإداري لمراكز الشباب، دور وزارة الشباب والرياضة في مسألة تمكين الشباب، وأهمية عودة وتفعيل دور المعسكرات الشبابية في تعزيز الانتماء الوطني.

‎استطاع أشرف صبحي، أن ينال احترام وتقدير الحاضرين، وأن يبهرهم برؤيته وتصوراته إزاء قضية الوعي الوطني وتطوير المنظومة الرياضية.

ليس سهلًا أن تكون وزيرًا للشباب والرياضة، فتلك ليست مهمة ترفيه أبدًا كما يعتقد البعض، ولا يجوز فيها ممارسة "التجربة والخطأ" أو ما شابه، وإنما هي مهمة وطنية كبرى تستهدف المحافظة والتطوير لركن مهم وأساسي من أركان المجتمع وهم فئة الشباب، مهمة تحتاج لكبار ولثقافة عالية وخبرة واسعة وقدرة على التحديث والتطوير.

‎كل التحية والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وقياداتها، وجهودها في نشر الوعي وتعميق الانتماء الوطني، ونأمل في المزيد من التحديث والتطوير في جميع مراكز شباب الجمهورية.