متاهات الآلهة .. عوالم من الخيال بتوقيع هبة عادل

تحرص الكاتبة الصحفية هبة عادل مدير تحرير "مجلة الكواكب" على المشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ ٥٣ و المقامة حاليا بأرض المعارض..

تشارك فى الدورة الجديدة بأحدث إصداراتها ومجموعة من القصص القصيرة بعنوان “ متاهات الآلهة ”.

يتحدث الكتاب عبر عوالم من الخيال عن مناجاة النفس لذاتها حين تتعرض للقهر النفسي والحرمان العاطفى و تشعر بالعجز أمام افتقادها لمشاعر السعادة.

تعتمد الكاتبة على بلاغة اللغة الحوارية بين أبطال القصص فيما تتميز كتاباتها بالمفردات ذات الطابع الشعرى والصور الخيالية التى تنقل قارئها إلى عوالم مختلفة عن واقعنا الذى نعيشه.

يعد هذا الإصدار الثانى للكاتبة، حيث سبق وأصدرت ديوان شعر بعنوان " سأتركك عذراء".

"متاهات الآلهة" يأتى ضمن معروضات جناح مؤسسة دار الهلال الصحفية بمعرض الكتاب.

الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة.