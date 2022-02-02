من كواليس كازانوفا.. حسن الرداد يرقص برفقة هالة فاخر

روج الفنان حسن الرداد لـ مسرحية “كازانوفا” بـ موسم الرياض، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو و هو يرقص برفقة الفنانة هالة فاخر، وعلق حسن الرداد “ التحضيرات الجدية لمسرحية كازانوفا".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، دافع عن الفنان حسن الرداد بعد الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية.

ونشر تركي ال الشيخ عبر صفحته على فيسبوك فيديو من برنامج عمرو أديب وكتب عليه: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله… وخالص الشكر والعرفان والامتنان من الخادم إلى الأمير محمد بن سلمان حفظه الله… عراب رؤيتنا وقائدنا الملهم الذي بعد الله ثم بفضله وتخطيطه ودعمه اصبحت المملكة العربية السعودية منارة للثقافة وللفن والتقدم في كل المجالات … سعيد جداً بكلامك أخي الاعلامي المتألق عمرو اديب وعندي تعليق بسيط واتمنى استيعابه جيداً".