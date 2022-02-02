لميس الحديدي: مسابقة الفرصة مستمرة والمنافسة قوية بإجمالي جوائز 5 مليون جنيه..فيديو

على مدار 11 حلقة

قالت الاعلامية لميس الحديدي في خامس حلقات برنامج المسابقات الاكبر لرواد الاعمال على الشاشات العربية أن البرنامج شهد منافسات بين ثلاثين شركة في حلقات التصفيات الأولى ومروراً بالحلقات التسابقية حيث ستستمر المنافسات بينها على مدار 11 حلقة بإجمالي جوائز تقدر بنحو 5 مليون جنيه .



وأوضحت الحديدي خلال برنامجها الفرصة في " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن حلقة اليوم ستشهد منافاسات بين ثلاث شركات أصحابها من أعمار مختلفة لكنهم في ذات الوقت لازالوا في بداية الطريق في مجال رواد الأعمال .



وكشف الحديدي عن الثلاث شركات التي تتنافس في حلقة اليوم وهي : شركة "جونو " التي طورت منتج لتغذية الاطفال واللافت في هذه الشركة أن أعمارهم صغيرة لاتتجاوز 22 عاماً ومكونة من 140 طالب وطالبة بجامعة القاهرة وحيث يتسم مدالاطفال بإحتياجاتهم الغذائية وفي ذات الوقت سعرياً رخيص وفي متناول اليد لحل مشكلة تغذية الاطفال في مصر ".



تابعت : الشركة الثانية وهي AD BLOK وهي شركة تقدم بديل للطوب الاحمر المستخدم في البناء وهو منتج صديق للبيئة بالاضافة لسرعة التنفيذ والاخف في العالم ".



أما الشركة الثالثة فهي منصة إلكترونية بإسم " بيوت " وهو تطبيق يتيح للاسر تأجير االشقق الخاصة بهم والوحدات السكنية حيث تساعد اصحاب البيوت على تأجير منازلهم وإدارتها عبر الموبايل "

وذكرت أن جوائز حلقة اليوم بها جوائز بقيمة 280 ألف جنيه الاولى عبارة عن شيك بمقدار 100 ألف جنيه من شركة نرشيا للتنمية العقارية والشيك الثاني بقيمة 180 ألف جنيه في حال فازت شركة في المجال التكنولوجي حيث يتيح لها الفوز في المسابقة الحصول على فرصة إحتضان من الراعي الرسمي وهو مراكز إبداع مصر " كرياتيفا " التابعة لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومة وهي مقسمة بين 60 ألف كاش و120 ألف جنيه خدمات عينية "

ولفتت إلى أن كل متسابق في برنامج " الفرصة " يمر بمرحلتين الاولى هي عرض الفكرة وتجربة المنتج أو الخدمة ثم المرحلة الثانية وهو إختبار قابلية الشركة للنمو وكيف يمكن وصول الشركة للزبون المستهدف ؟.



ولفتت إلى أن المرحلة الثاثة والاخيرة تشهد حضور الشركات سوياً وجهاً لوجه وهي المرحلة الصعبة التي تشمل عدة إختبارات الاول يبدا بلقاء باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين وهي الشريك الاستثماري للبرنامج بالاضافة للجنة التكيم التي تقيم قدرة الشركات على مواجهة المستثمر وفيما يخص الاختبار الاخير فهو مواجهة لجنة اثر المجتمعي حيث يختبر هذا " التست " مدى قدرة الشركة على تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة وهي لجنة برعاية بنك الطعام الذي يملك المقدرة على التصويت بنسبة 5%.