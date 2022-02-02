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توك شو

على مدار 11 حلقة

لميس الحديدي: مسابقة الفرصة مستمرة والمنافسة قوية بإجمالي جوائز 5 مليون جنيه..فيديو

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي في خامس حلقات برنامج المسابقات الاكبر لرواد الاعمال على الشاشات العربية أن  البرنامج شهد منافسات بين ثلاثين شركة في حلقات التصفيات الأولى ومروراً  بالحلقات التسابقية حيث   ستستمر المنافسات بينها على مدار 11  حلقة  بإجمالي جوائز تقدر بنحو 5 مليون   جنيه .


وأوضحت الحديدي خلال  برنامجها الفرصة في " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن حلقة اليوم ستشهد منافاسات بين ثلاث شركات أصحابها من أعمار  مختلفة لكنهم في ذات الوقت   لازالوا في بداية الطريق في مجال رواد الأعمال .


وكشف الحديدي عن الثلاث شركات التي تتنافس في حلقة اليوم  وهي : شركة "جونو " التي طورت  منتج   لتغذية الاطفال   واللافت في هذه الشركة أن أعمارهم صغيرة لاتتجاوز 22 عاماً ومكونة من 140 طالب وطالبة  بجامعة القاهرة وحيث يتسم  مدالاطفال بإحتياجاتهم الغذائية وفي ذات الوقت  سعرياً رخيص وفي متناول   اليد  لحل مشكلة تغذية الاطفال  في مصر ".


تابعت : الشركة الثانية وهي  AD  BLOK  وهي شركة تقدم  بديل   للطوب الاحمر المستخدم في   البناء  وهو منتج صديق للبيئة بالاضافة لسرعة التنفيذ والاخف في العالم ".


أما الشركة الثالثة فهي منصة إلكترونية بإسم " بيوت " وهو تطبيق يتيح للاسر  تأجير االشقق الخاصة بهم والوحدات السكنية حيث تساعد اصحاب  البيوت على تأجير منازلهم وإدارتها عبر الموبايل "
وذكرت   أن جوائز   حلقة   اليوم  بها جوائز بقيمة 280   ألف   جنيه   الاولى  عبارة عن شيك  بمقدار  100  ألف  جنيه من شركة نرشيا للتنمية العقارية   والشيك الثاني بقيمة 180 ألف جنيه في حال  فازت شركة  في المجال التكنولوجي   حيث يتيح لها الفوز  في المسابقة الحصول على فرصة إحتضان   من   الراعي الرسمي  وهو مراكز إبداع مصر   " كرياتيفا "   التابعة لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا   المعلومة وهي مقسمة بين 60 ألف  كاش   و120 ألف جنيه   خدمات عينية  "
ولفتت إلى أن كل متسابق في برنامج " الفرصة " يمر بمرحلتين   الاولى  هي عرض الفكرة وتجربة المنتج أو الخدمة ثم المرحلة الثانية وهو إختبار  قابلية الشركة للنمو  وكيف يمكن   وصول الشركة للزبون المستهدف ؟.


ولفتت   إلى أن المرحلة الثاثة   والاخيرة   تشهد حضور الشركات   سوياً وجهاً لوجه   وهي المرحلة الصعبة التي تشمل   عدة إختبارات   الاول   يبدا بلقاء  باسل الحيني   رئيس الشركة القابضة للتأمين وهي الشريك الاستثماري للبرنامج   بالاضافة للجنة التكيم التي  تقيم قدرة الشركات على مواجهة المستثمر    وفيما يخص   الاختبار الاخير فهو  مواجهة لجنة اثر المجتمعي حيث يختبر  هذا  " التست " مدى قدرة  الشركة  على تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة وهي لجنة برعاية   بنك الطعام   الذي   يملك المقدرة على التصويت بنسبة 5%.

 

جامعة القاهرة استثمار لميس الحديدي مليون جنيه طريق

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