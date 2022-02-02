المسابقات تعلن مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة جدول مواعيد مباريات فريق الزمالك المتبقية من الدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات بطولة الدوري المصري 9 فبراير عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، وفقاً لتصريحات عامر حسين عامر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حصدها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مواجهة.

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدور الأول للدوري



الجولة 9- سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية.

الجولة 10- الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة.

الجولة 12 - الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة.

الجولة 11 - بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل.

الجولة 13 - المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية.

الجولة 14 - الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهرة.

الجولة 15 - الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية.

الجولة 16- الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب.

الجولة 17 - ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب.