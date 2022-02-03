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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: هناك مخاوف حقيقية باتت تؤرق العالم من احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مخاوف حقيقية باتت تؤرق العالم من احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا وتصعيد هذا الغزو ليشمل أوروبا، والذي قد ينتج عنه حرب عالمية ثالثة.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هناك شبه استعداد تام لروسيا لحرب طويلة وكبيرة وغير محدودة، لافتًا إلى أن روسيا تقول إنها ربما تخوض عمل عسكري غير محدد ما لم تلبى مطالبها الأمنية، وتقول دول غربية أن أي غزو سيتبعه فرض عقوبات على موسكو، موضحًا أن الجانب الروسي أكد أن أي مساس بالخطوط الحمراء التي وضعتها لن تقف مكتوفة الأيدي.


وتابع، أن أخطر ما حدث موافقة الإدارة الأمريكية على زيادة القوات الأمريكية في شرق أوروبا مع تصاعد الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وهناك 2000 جندي أمريكي اتجهوا لبولندا.

 

وأكمل نشأت الديهي:" وأمريكا وأوروبا يجيشون الجيوش بمناطق متاخمة للنفوذ والسيادة الروسية"، متسائلًا: هل نحن حقًا مقبلين على حرب عالمية جديدة، تبدأ من غزو روسيا لأوكرانيا وتدخل الغرب وتشتعل الحرب لتمتد لأوروبا بالكامل؟، مؤكدًا أن هذا من الممكن أن يحدث ولا يوجد شيء مستبعد، فجميع الخيارات متاحة ومفتوحة.

الديهي نشأت الديهي روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو

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