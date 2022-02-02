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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تحقيق الصادرات المصرية 45.2 مليار دولار في 2021 إنجاز تاريخي

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي، أمامها أهداف اقتصادية عظيمة خلال الفترة القادمة، في مقدمتها الوصول بالصادرات المصرية للخارج إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، معربًا عن ثقته التامة في تحقيق هذا الهدف عبر رؤى القيادة السياسية المصرية، وتضافر مختلف أجهزة  الدولة والحكومة لتحقيقه.
ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن الوصول بالصادرات المصرية للخارج في عام 2021 إلى نحو 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، مضيفا: إنها خطوة مهمة وناجحة وإنجاز تاريخي، في اطار تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بأن تتجاوز الصادرات 100 مليار دولار، والتحرك نحو تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج، يؤكد على مكانة مصر الاقليمية والدولية وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية كما يدفع بالاقتصاد للأمام.
كما أشاد النائب عمرو القطامي، بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تمويلها وهو ما يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد ومئات الآلاف من فرص العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

مصر مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة الصادرات المصرية

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