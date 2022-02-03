التنمية الحضرية: إنشاء منطقة صناعية لنقل أصحاب الورش من القاهرة التاريخية ..فيديو

قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، إن إعادة إحياء القاهرة التاريخية تتضمن مناطق تراثية لها تاريخ طويل بعد أن طالتها العشوائية على مدار عقود طويلة، لذا كان لا بد من العمل على تطويرها مع الحفاظ على النسيج العمراني الموجود بالمنطقة.

وأضاف إيهاب حنفي، خلال لقاء له ببرنامج “المواجهة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني، وأيضا الحفاظ على الحرف والتراث الموجود بتلك المناطق.

وتابع إيهاب حنفي، أنه يتم العمل في 5 مناطق كمرحلة أولى، مؤكدا أن هناك أعمالا تمت على أرض الواقع، وبدأنا تطوير المباني التي لها حالة إنشائية جيدة في منطقة الحسين وباب زويلة.

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضرية إلى أنه سيتم نقل الأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة والمقلقة للراحة والتى لا تتناغم مع المنطقة، وذلك دون أن يضر أى مواطن أو صاحب ورشة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية على أحدث طراز متوافقة مع البيئة فى مكان قريب من نفس المنطقة لنقل هذه الورش اليها.