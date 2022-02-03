"شتاء دافئ" مبادرة خيرية لتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس بدمياط ..شاهد

مع سوء حالة الطقس التي تشهدها محافظة دمياط وحاجة الكثير من الأسر الدمياطية إلى الدعم والمساندة قامت مديرية التربية والتعليم بدمياط بإطلاق مبادرة بعنوان "شتاء دافئ".

المبادرة تهدف إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجا وبحاجة إلى الدعم والمساندة وبالفعل توافر جهود كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط بكافة إداراتها التعليمية لتجميع اكبر عدد من المساعدات لطلاب قرى مركز كفر سعد والمساعدات متمثلة في توفير ما يقرب من ١٠ آلاف قطعة ملابس و٢٥٠ حقيبة أدوات مدرسية و٥٠ شنطة مواد غذائية.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان المبادرة جاءت كمساندة من العاملين بمديرية التربية والتعليم لتلاميذ مدارس قري كفرسعد.

يأتي ذلك في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تهدف إلى بث روح المساندة والتعاون ومساعدة الغير وتوجيه الطلاب بأهمية المبادرات الخيرية والمشاركات المجتمعية الخيرية.

وأشار الى ان المبادرة جاءت بإشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومن المقرر ان تبدا منذ الغد لجان تتبع مديرية التربية والتعليم بتوزيع أكثر من ١٠٠٠٠ قطعة ملابس و ٢٥٠ حقيبة أدوات مدرسية و ٥٠ شنطة مواد غذائية على الطلاب وأسرهم بقري كفر سعد.

كما تفقدت أيضاً الجزء الخاص بمبادرة صانع السعادة، والتي أُطلقت تحت رعاية المديرية وتحت إشراف توجيه التربية النفسية، واستمعت "محافظ دمياط" الى

وتابع بأن أهم ما تستهدفه تلك المبادرة هو نشر السعادة بين الأسر الدمياطيه والتلاميذ وتحفيز الطلاب على بث روح الأخوة والمشاركة المجتمعية والاهتمام بالبعد الانسانى كما يتم الاهتمام بالتعليم كما أن هذة الجهود تأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى يجسده العاملين بالمديرية لتقديم أوجه الرعاية المختلفة للطلبة والطالبات و تنمية روح التعاون والتكافل لديهم .