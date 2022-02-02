بيير ويبو : مواجهة مصر والكاميرون ستقدم أرقى مستوى للكرة الأفريقية

أكد بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون الأسبق أن المباراة بين منتخب بلاده ضد مصر ستكون صعبة خاصة أن الفريقين يملكان تاريخاً طويلاً من الإنجازات ويكفي أن مجموع ما فازا بها في كأس الأمم الأفريقية 12 لقبا وبالتالي ستكون المباراة التي تقدم أرقى مستوى للكرة في القارة السمراء.



وقال ويبو في حوار خاص لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور إن المنتخبين وصلا لأفضل أداء فالكاميرون لعبت بشكل ممتاز ضد جامبيا وأظهر اللاعبون المستوى الحقيقي وتسيدوا المباراة ووضعوا المنافس في حالة دفاعية مستمرة.

وأوضح أن المنتخب الكاميروني يكتسب الثقة من مباراة لأخرى وهناك لاعبون مثل فيسنت أبوبكر يقدمون أداءً ممتعاً والحالة المعنوية مرتفعة لدى الأسود.

وأشار إلى أن المنتخب المصري أيضاً يعيش لحظات رائعة وانتزع فوزاً مهماً على حساب المغرب من خلال محمد صلاح أهم اللاعبين الذي صنع الفارق بتمريرة حاسمة.

