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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منشقون إيرانيون يكشفون خطة طهران لتهديد الملاحة في المنطقة

خطة طهران في اليمن
خطة طهران في اليمن يكشفها منشقون

حذر منشقون إيرانيون من أن النظام في طهران ينشئ قوة بحرية بالوكالة في المنطقة ينوي معها مهاجمة السفن ومساعدة الحوثيين في اليمن، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

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أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تقريرا اليوم الأربعاء يقول فيه أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري  (IRGC) يقوم بتجنيد مرتزقة لـ "وحدات إرهابية حديثة الإنشاء ومسلحة ومدربة. لمهاجمة السفن والأهداف البحرية في المنطقة ".

ويقول التقرير أنه بعد الضربة الأمريكية التي أطاحت بزعيم فيلق القدس قاسم سليماني في عام 2020 ، تضررت قدرة إيران على التأثير على الدول المجاورة بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا.

وجاء في التقرير "للتعويض عن هذا الفشل ، لجأ الحرس الثوري الإيراني إلى التدخل في اليمن ، وخاصة تصعيد الأنشطة الإرهابية البحرية وتهديد الملاحة الدولية على شواطئه".

وذكر تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن قوات  فيلق القدس في اليمن تجند الحوثيين - الذين يخوضون حربًا أهلية منذ سنوات مع الحكومة المدعومة الشرعية- ويرسلونهوم إلى إيران للتدريب.

يقوم النظام بعد ذلك بتدريب المرتزقة من إفريقيا واليمن والعراق وسوريا ولبنان في الداخل ، قبل إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية لتشكيل وحدات بحرية بالوكالة. 
يوضح النقرير أنه في دورة واحدة فقط في عام 2020 ، تم تدريب 200 يمني علي العلوم والتكنولوجيا البحرية.
بشكل منفصل ، يقال إن النظام الإيراني يقوم بإنشاء شبكة تهريب لإرسال الأسلحة والمعدات إلى اليمن عبر دول ثالثة مثل الصومال. وهي بذلك تزود الحوثيين بالزوارق السريعة والصواريخ والألغام وغيرها من الأسلحة ، وتسمح لهم بشن هجمات إرهابية ضد الزوارق والسفن في مياه المنطقة.

ويشير التقرير إلى هجمات قام بها زورقان في سبتمبر بالقرب من ميناء الصليف اليمني ، وهجمات انتحارية بزوارق في أكتوبر ونوفمبر استهدفت معسكرًا في الحديدة وتفجير ألغام بالبحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية - حسب التقرير. 
 

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