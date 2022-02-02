نجم الأسود الأسبق: مواجهة الغد صعبة.. ومن يسيطر على وسط الملعب هو الفائز

وجه بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون الأسبق النصيحة للبرتغالي توني كونسيساو المدير الفني لمنتخب بلاده قبل لقاء مصر غداً الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وقال ويبو في حوار لبرنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إنه يجب إحداث التوازن بين عناصر اللعب مثل امتلاك الكرة والتمركز الجيد واستغلال المساحات.



وأضاف: "في رأيي ان خلال هذه المباراة يجب السيطرة على وسط الملعب وأتمنى أن يكون الفوز لنا".



وأوضح أن الحالة البدنية لجميع اللاعبين ستحدد تشكيل الأسود موضحاً أن المنتخب الكاميروني يلعب بطريقة هجومية والجماهير تريد مشاهدة أهداف الأسود.



وحدد ويبو أخطر أوراق منتخب مصر مؤكداً أن الثلاثي الهجومي بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد يجيدون استغلال المساحات.



وأشار إلى أن المنتخب الكاميروني تنتظره مواجهة صعبة موجهاً الشكر للاعبي منتخب بلاده بعد التأهل لنصف النهائي.



وأضاف:" أصلي من أجل أن يبقى كأس الأمم الإفريقية عندنا هنا في الكاميرون لإسعاد هذا الشعب لأنني هنا ورأيت مدى فخرهم ورأيت شعب يحلم ويفتخر بتنظيم هذه البطولة ومن هنا أتوجه إلى الجميع وخاصة إلى اللاعبين وأقول لهم حظاً سعيداً ولتكونوا شجعان، كونوا في قمة التركيز وحققوا هدفكم".

