بشير التابعي: الجميع يعلم حاليا قيمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني ..فيديو

قال محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، إن السوشيال ميديا هي التي تحرك الأحداث الرياضية في مصر ، مؤكدا أن صورة "الجرادل" اللي انتشرت في السوشيال ميديا كانت عشان الاستشفاء واشكر الجهاز الفني للمنتخب علي هذا الأمر .

واضاف محمد عمارة خلال لقائه في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه لا يخشي حكم مباراة مصر والكاميرون ولاعبو المنتخب المصري يعلمون جيدا كيف يلعبون تحت الضغط ، مؤكدا أن البعض متحامل علي صامويل ايتو بعد تصريحاته عن مواجهة مصر والجميع متحمس من اجل منتخب بلدة .

ومن جانبه أوضح بشير التابعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، إن المنتخب الوطني قطع شوطا كبيرا جدا في البطولة ولم يتبقى أمامنا سوي الفوز بالكأس ، مؤكدا أن الجميع الأن يعلم قيمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني .