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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام 2 طن جمبري وكبدة مخ غير صالحة للاستخدام بمنطقة المرج

لحوم فاسدة - ارشيفيه
لحوم فاسدة - ارشيفيه

أمرت النيابة العامة، بإعدام 2طن جمبري وكبده مخ غير صالحة الاستخدام بمنطقة المرج.

وكانت تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم،  بدائرة قسم شرطة المرج .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "جمبرى، كبدة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعُثر بداخل المخزن على  2 طن "جمبرى، كبدة، مخ".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وذلك لإدارته المحل "بدون ترخيص" .

وتبين من الفحص حيازته مواد غذائية " لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وبحوزته 600 كيلو جرام مقطعات لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

مديرية امن القاهرة مواد غذائية جمبرى شرطة المرج قسم شرطة المرج جمهور المستهلكين

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