رئيس جامعة طنطا: نستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا..وحصلنا على شهادة الأيزو بجودة التعليم

قال دكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الرئيس السيسي، وجه بضرورة أن يكون المجتمع متقدم، ويواكب أحدث النظم العالمية، والتي يعد أساس الإنطلاق نو الجمهورية الجديدة مع تدشين مبادرة حياه كريمة لكل المصريين.

وأضاف محمود ذكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن جامعة طنطا تستخدم احدث أساليب التكنولوجيا، وحصلت الجامعة على شهادة الأيزة 2101 في جودة التعليم.

وتابع محمود ذكي، أنه استكمالا التطوير الذي لا ينتهي، تم استخدام تقنية الميتافيرس، للدمج بين العالم الواقع والإفتراضي، ولو نجحنا في تعميمها سغير في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وستدعم فكرة الجامعات الذكية.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الميتافيرس هي 4 مستويات من التقدم، ومن خلالها نستطيع عمل معايشة كاملة خاصة لطلاب كلية الطب، بين الطلاب وأستاذ الجامعة وكأنهم في غرفة عمليات