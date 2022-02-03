خبير تكنولوجيا المعلومات: على المواطن أن يتيقن من الأخبار قبل نشرها

قال المهندس حسام رضا الجمل، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن ترويج الشائعات يتم بعدد من الطرق، سواء يكون متعمد أو بشكل عفوي من المواطن الذي يقوم بنشره لمعرفة ردود الفعل.

وأضاف حسام رضا، خلال تصريحات لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، انه لا بد للمواطن أن يتيقن من الأخبار، والتي بها إحتمالات للخطأ قبل إعادة نشرها مرة أخرى، مثل شائعة إصابة محمد صلاح وعدم لحاقه بمباراه الكاميرون وسفير مصر بالكاميرون صحح تلك المعلومة.

وتابع حسام رضا، أن هناك البعض ينشر تلك الشائعات متعمدا بغرض الإضرار بمؤسسات الدولة كالشائعات العامة والتي تسبب الذعر، مثل مشكلة في السيولة المالية للدولة، أو إرتفاع في أسعار سلع معينة، مما تسبب ضرر بأقتصاد الدولة.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى انه بعد انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، أصبح هناك سرعة لنشر الشائعات وأصبحت سلاح لتصدير المشاكل بعد نشر تلك الشائعة.