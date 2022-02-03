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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر بالكاميرون يكشف حقيقة تعرض المنتخب المصري للتجسس

صدى البلد


كشف السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن آخر استعدادات المنتخب المصري، قائلا: المنتخب في حالة ممتازة وتم الانتهاء من المسحة الخاصة بكورونا وكانت سلبية"،متابعا: نعمل على استقبال المشجعين بداية من صباح الغد.

 

وأضاف "مدحت المليجي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، من المتوقع أن يصل عدد المشجعين المصريين القادمين غدا إلى 800 مشجع، بإجمالي 3 طائرات، متابعا: تواصلنا مع المختصين لتسهيل إجراءات وصول الجماهير إلى ملعب المباراة.

 

وأوضح أن الفنادق الخاصة بالفرق المشاركين في البطولة تم اختيارها من قبل الكاف، ولذلك فكرة تغير فندق إقامة المنتخب أمر غير متاح، متابعا: الأقاويل المنتشرة حول وجود طائرة تجسس خلال تدريب المنتخب غير صحيح.

 

واسترسل:" الكاميرا كانت خاصة بمتابعة وسائل الإعلام المتواجدة داخل التدرب، كـ نوع من أنواع التأمين التي توفرها الكاميرون، منوها بأنه تم الاتفاق مع الكاميرون لتأمين الجمهور واللاعبين.


 

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