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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3-2-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3- 2- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 3- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.
صحيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمدك بالمزاج الجيد وتستطيع أن تقيم علاقات راسخة.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يعدك بأن تكون موفقا في الأمور المهنية، فقط تأنّ في توقيع الأوراق والعقود

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.
مهنيا وماديا: القمر يقترن مع نبتون في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة

برج السرطان
مهنيا وماليا: اليوم لديك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المالية والعملية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لتوطيد علاقات، وتتخذ قرارات تخدم أهدافك

برج العذراء
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهم موقفه.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوطا أنت في غنى عنها، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك

برج الميزان
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل ورغم المسئوليات تبدو اليوم نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تساعدك على إظهار مشاعر إيجابية وتؤثر ببساطة في الآخرين

برج العقرب
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمالك وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع من حولك

برج القوس
عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات تساعدك على مواجهة أي عقبات والتغلب عليها.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة مع من حولك.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.
عاطفيا وعائليا: فينوس في برجك تمنحك استقرارا نفسيا وتمدك بالجاذبية وبروح خيال ويساعدك ذلك في حياتك الشخصية.

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئونك المهنية والمالية، فقط عليك أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.
عاطفيا: فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك على تحقيق التفاهم مع الطرف الآخر.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس 3- 2- 2022 برج الحمل برج الثور

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