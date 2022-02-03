موتنا من الضحك.. شريف رمزي يهنئ هشام ماجد بفيلمه "حامل اللقب"

هنأ الفنان شريف رمزي، الفنان هشام ماجد لفيلمه الجديد “حامل اللقب” وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الف مليون مبروك لأجمل و أحب الناس لقلبي هشام ماجد علي فيلمه الحلو قوي ده و ألف مبروك لكل صناع الفيلم وراء و أمام الكاميرا أسعدتونا جداً و عملتوا فيلم كوميدي خفيف موتنا من الضحك”.

توافد عدد كبير من أبطال فيلم "حامل اللقب" على سينما الزمالك لحضور العرض الخاص والأول وسط الجمهور.

وكان المنتج محمد حفظي من أوائل الحاضرين للعرض الخاص وهشام ماجد وغيرهم، كما حضر أحمد فهمي وشيكو ليدعما هشام ماجد في العرض الخاص في أول أفلامه بمفرده.

فيلم حامل اللقب الذي يبدأ عرضه في السينمات اليوم، يعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعد تعاونه في العديد من الأعمال مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، منها الحرب العالمية الثالثة، حملة فريزر وقلب أمه.

من المقرر حضور جميع أبطال "حامل اللقب" للعرض الخاص ومنهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، وغيرهم من ضيوف شرف الفيلم.

تدور أحداث فيلم "حامل اللقب"، حول لاعب كرة قدم متزوج من دينا الشربيني التي تقدم شخصية طبيبة نساء وتوليد، وتحدث بينهما مشكلات زوجية كثيرة في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وقال هشام ماجد في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، إنه بدء العمل على الفيلم منذ 2019، لكن ظروف جائحة كورونا عطلت الانتهاء منه، مشيرا إلى أنه استعان بالمؤلف إيهاب بليبل لمساعدته بسبب انشغاله في تقديم أعمال أخرى.