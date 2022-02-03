أخبار التوك شو..مغارة علي بابا.. أحمد موسى: شقة الزمالك بها آثار ليست موجودة في المتحف الإسلامي..الصحة: 650 جنيها سعر تحاليل بي سي آر للمصريين

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة للمواطنين، نعرض لكم أبرزها :

مغارة علي بابا.. أحمد موسى: شقة الزمالك بها آثار ليست موجودة في المتحف الإسلامي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب العام أمر بإحالة حائزي شقة الزمالك " مغارة على بابا " إلى الجنايات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنه فى العام الماضى تحدث عن آثار الزمالك، وأن هناك مغارة، وأنه أطلق عليها مغارة على بابا، و النائب العام اليوم أصدر بيانا هاما بشأن هذه القضية.



متخفض جوي .. الأرصاد : تقلبات بالطقس تبدأ بنشاط للرياح |فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية، ستكون غدا الخميس وستستمر حتى يوم الجمعة.

مؤكدا أنه سيكون هناك تساقط للأمطار متوسطة الشدة، وغزيرة على السواحل الشمالية، مثل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وستمتد إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



الصحة: 650 جنيها سعر تحاليل بي سي آر للمصريين.. فيديو

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة ، إن الفترة الماضية وصلت إلينا توجيهات بعمل دراسة جدول لتكاليف فحوصات وتحاليل الـ بي سي آر من أجل تخفيض أسعارها حتى تتناسب مع الوضع الحالي .

وأضافت نانسي الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن سعر ر الـ بي سي آر للمصري الأن 650 جنيها و 750 للأجنبي ، مؤكدة أن هذه الأسعار بسعر التكلفة الخاص بالاختبار وهذا من اجل خروج النتيجة بدقة ولا نغفل أن الطبيب أيضا يمكنه تحديد الإصابة بالفيروس أم لا .



سفير مصر في ياوندي: 800 مشجع يؤازرون المنتخب لتخطي عقبة الكاميرون غدًا

قال مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية الكاميروني على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، وتأمين خط سير الجمهور من المطار لـ المباراة، موضحًا أن عدد الجماهير سيكون فى حدود الـ 800 مشجع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 17 أتوبيسا سيتوجهون من المطار إلى الملعب، وسيكون هناك تأمين لهم من خلال موتوسيكلات شرطة.



تفاصيل الطرح الجديد لـ شقق سكن ودار مصر وجنة..فيديو

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن مبادرة طرح الإسكان من قبل البنك المركزي بنسبة فائدة 3% تستهدف منخفضي الدخل وهو الذي لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه والأسرة 14 ألف جنيه .

وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، إن المبادرة الخاصة بفائدة الـ8 % تستهدف شريحة متوسطي الدخل والذى لا يزيد دخل الأسرة فيه عن 50 ألف جنيه ، مؤكدا أن الوحد السكنية كاملة التجهيز والتشطيب .



أشرف صبحي: برنامج جسور الأمل يستهدف دعم وتطوير مراكز ذوي الهمم

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعتمد في رؤيتها على استراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، متابعا: برنامج "جسور الأمل" يعد واحد من أهم البرامج الإنسانية، والذي يستهدف دعم ذوي الهمم.

وأضاف “أشرف صبحي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن البرنامج يعمل على تطوير مراكز الشباب المتكاملة، للتعامل مع ذوي الهمم، متابعا: حتى الآن تم إطلاق ما يقارب من 60 مركزا للتخاطب في جميع قرى مصر.



بعد وفاة 7من أسرة واحدة..رئيس تاون جاس:إغلاق فتحة هواية السخان أهم الأسباب..فيديو

كشف المهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس عن كيفية عمل السخانات الغاز قائلا " السخان الغاز حتي يقوم بتسخين المياه يجب أن يحدث عملية احتراق وقود بداخله ".

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة" إم بي سي مصر " ، أن الاحتراق حتي يحدث بشكل آمن يحتاج إلي تركيب ما يسمي بالهواية ويتم تركيبها اسفل السخان وهذا لأن الهواية هي المسئولة عند تزويد الاحتراق بكمية الهواء اللازمة له .



مشيرة خطاب: إطلاق حملة إعلانية عن الشكاوى على أبلكيشن القومي لحقوق الإنسان|فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه 11 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن المجلس عقد 3 اجتماعات رغم مرور شهر فقط على تكوينه.

وأضافت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه من المقرر إطلاق حملة إعلانية كبيرة لتوعية المواطنين بسبل تقديم الشكاوي عبر إبليكشين على الهاتف، التي قد تكون مظلومية تجاه وزارة معينة، معاناة من وضع معين في مدرسة.



إحلال وتجديد السيارات: انتهينا من تسليم 13300 سيارة جديدة بدلا من القديمة

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021، وتستهدف حصول المواطن بسيارة جديدة بدلا من القديمة، متابعا: السيارة الجديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج.

وأضاف "طارق عوض" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المبادرة تستهدف تحويل 250 ألف سيارة كـ مرحلة أولى، متابعا “المبادرة تلقت 100 ألف طلب تحويل، يصلح منها حتى الآن 37 ألف طلب”.

بإجمالي 8 مليارات جنيه.. جهاز التمثيل التجاري: نقدم المساندة التصديرية لكل المصدرين

علق يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، على تحقيق مصر 45 مليار دولار من الصادرات خلال عام 2021، موضحا أن هذا المبلغ يتضمن الصادرات البترولية والغاز، بقيمة 13 مليار دولار.

وقال "يحيى الواثق بالله" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن الزيادة في الصادرات المصرية لا تتخطى ما بين 5% لـ10%، وفي بعض السنوات لم ترتفع الصادرات بأكثر من 3%، ولذلك قررنا وضع مستهدفات على مستوى القطاعات من أجل تحقيق المستهدف.