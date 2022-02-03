اللجنة المنظمة لمونديال الأندية: تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي نفدت

أكد محمد عبدالله هزام الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم والمتحدث الإعلامي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على أن مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل ستقام في ملعب الجزيرة الذي يحتضن ١٥ ألف متفرج.

وقال هزام في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "الملعب يسع إلى ١٥ ألف متفرج وتم تخصيص ٨٠ % من الملعب للجماهير".

وأكمل :"التذاكر الخاصة بالمباراة تم بيعها بالكامل عبر الموقع الرسمي ولا يوجد ما يسمى بنسبة محددة لكل نادي ولكن التذاكر يتم طرحها عبر الموقع الرسمي والباب مفتوح للجميع".

وأضاف أن بعثة الأهلي لم يكن لها أي طلبات منذ وصولهم وتم توفير كافة الأمور لهم قبل وصولهم.