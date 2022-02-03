فريق يخوف.. شوبير يشيد بمنتخب السنغال بعد تأهله للنهائي

أشاد الاعلامي أحمد شوبير بأداء منتخب السنغال أمام بوركينا فاسو، وتأهلهم لنهائي أمم افريقيا بعد الفوز بثلاث أهداف.
وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بيني وبينكم السنغال فريق يخوف بدأ البطوله وحش بس دلوقتي كويس”.
مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة … يستعد منتخب الفراعنة للقاء الكاميرون في في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 ، ليواجه الفائز منتخب السنغال الذي استطاع أن يعبر بوابة نصف النهائي علي حساب بوركينا فاسو لينتظر الفائزة من مباراة مصر والكاميرون .
موعد مباراة مصر والكاميرون
تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون
ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.