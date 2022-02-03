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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تهدد الحوثيين بعقوبات جديدة بعد استهدافهم الإمارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحوثيين في اليمن بعد الهجمات التي نفذوها في الآونة الأخيرة، ولاسيما على الإمارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "لقد اتخذنا خطوات عدة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقع أن نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة".

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في 19 يناير قال بايدن إن إعادة إدراج الحوثيين على القائمة الأمريكية السوداء هي مسألة "قيد الدرس".

والأربعاء قال برايس "لن نتردد في معاقبة قادة حوثيين وكيانات متورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي"، مكتفيا بالقول إن هذا الإجراء تحديدا لا يزال "قيد الدرس".

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وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط متزايدة لإعادة إدراج الحوثيين على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية.

وإزالة اسم الحوثيين من القائمة الأمريكية السوداء كان أحد أول القرارات التي أصدرها الرئيس جو بايدن في مجال السياسة الخارجية لدى وصوله إلى البيت الأبيض قبل عام.

واتخذ الرئيس الديموقراطي هذه المبادرة في محاولة منه لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة الليلة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

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