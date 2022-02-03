أشرف صبحي يشهد حفل تكريم الشباب وذوي الهمم بعد اجتياز المرحلة الأولي من البرامج التدريبية



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تسليم شهادات البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب لقادرون باختلاف وأقرانهم الأسوياء بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعي إلى تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن وغرس قيم المواطنة والانتماء، والعمل على إزالة الخوف لدى الشباب من اقتحام سوق العمل، وإيجاد فرصة عمل تتناسب مع إمكاناته ومؤهلاته، والسعي نحو تغيير ثقافة الشباب المصري نحو انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي.

أشار "صبحي" إلي أنه لأول مره يتم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل 1000 من ذوي الهمم ليصبحوا مدربين، موضحاً أن مشاركة ذوي القدرات والهمم في تلك الدورات التدريبية يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوي الهمم وتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتقديم كافة الفرص للتأهيل والتدريب لدخول سوق العمل واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة أنفسهم ومجتمعهم على السواء.



ومن جانبه، قدم اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل للشباب والتوجيه بالعمل على تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على كافة الأصعدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب، مشيراً الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المرحلة الثانية من تلك البرامج التدريبية.

ومن جهتها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحي تعمل وفق استراتيجية نحو تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتي تهدف الي تحسين وتطوير كفاءات وقدرات الشباب وذوي الهمم على كافة الأصعدة.



ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد سمير رشدي رئيس قسم ادارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تأهيل وتدريب الشباب وخاصةً ذوي القدرات والهمم بما يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بكافة مؤسساتها بتلك الشريحة التي تستحق الرعاية، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعم تلك الدورات التدريبية.

شهد الحفل فقرة فنية للفنان ماهر إسماعيل بعنوان "احنا نقدر".