الشباب والرياضة: برنامج جسور الأمل عبارة عن ورشة عمل للتعامل مع ذوي الهمم



قال محمد عبد الستار، مسئول مكتب ذوي الهمم والقدرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، إن برنامج "جسور الأمل" تم العمل به بداية من عام 2021، متابعا: تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ومؤسسة زايد العليا.

وأضاف “محمد عبد الستار” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مذكرة التفاهم تشمل عدة مجالات منها الأنشطة التاهيلية، متابعا: برنامج "جسور الأمل" عبارة عن ورشة عمل خاصة بأولياء الأمور وطرق تعاملهم مع أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكمل : برنامج "جسور الأمل" يستهدف نشر ثقافة التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم داخل القرى الفقيرة في مصر.





وأوضح أن البرنامج يستهدف المراكز داخل القرى الاكثر فقرا، متابعا:" ردود الافعال تجاة البرنامج رائعة وهناك إقبال كبير من قبل أولياء الأمور.