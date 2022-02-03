علاء نبيل: مواجهة الكاميرون تشبه مباراة بوركينا فاسو في 98

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق ، أن الجماهير سعيدة بأداء منتخب مصر خاصة في مباراتي كوت ديفوار و المغرب .



واضاف علاء نبيل في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد، أن مباراة الكاميرون تشبه بمواجهة بوركينا فاسو صاحبة الأرض في دور نصف النهائي عام ١٩٩٨ ووجهنا صعوبات في هذه المباراة ولكن المنتخب تمكن من الفوز بهدفين نظيفين.

وواصل ، علينا تجاهل تصريحات صامويل ايتو والجماهير علي ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب للفوز علي منتخب الكاميرون .

موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .