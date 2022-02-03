عبد الله جورج: لا يوجد حسابات مالية للزمالك يمكن مراجعتها

يرى عبد الله جورج مرشح انتخابات الزمالك على منصب العضوية فوق السن، أن الحسابات المالية لنادي الزمالك يشوبها الكثير من الغموض موضحا أن مراقب الحسابات في وقت اعداد الميزانية يدون في أكثر من بند جملة لم أتمكن من الإطلاع عليها.



وتابع جورج في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "مجلس الزمالك السابق كان يدار بقرارات فردية، وتم تجاهل الأعراف والقوانين لاقصائي أنا وهاني العتال من المجلس السابق، والنادي الآن يدار من خلال لجنة وليس مجلس أنها شأنها شأن اللجنة الخاصة بحسين لبيب والتي قبلها".



وأضاف مرشح الانتخابات المقبلة في الزمالك: "صفقات الزمالك محدش يعرف بتيجى بكام وبتمشى بكام، منتهى العشوائية داخل نادي الزمالك، نعيش واقع مرير وهناك انفراد بالقرارات بشكل غريب"



وحرصا من برنامج بوكس تو بوكس على منح الحرية لجميع المرشحين في انتخابات الزمالك على التعبير عن رؤيتهم وبرامجهم، خصص فقرة ثابته من وقته تحت عنوان الزمالك ينتخب ودعا جميع المرشحين للظهور وعرض الرؤى المنتظر تطبيقها حال نجاحهم في الانتخابات.