هيكتور كوبر عن تدريب منتخب المغرب: هذا مستحيل

كشف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، موافقته على تدريب منتخب المغرب، خلفًا لوحيد خليلوزيتش.

وقال كوبر في تصريحات فضائية عبر قناة "إم بي سي مصر" خلال برنامج "اللعيب": "أنباء تدريب لمنتخب المغرب، أثارت دهشتي كثيرًا، هذه مفاجأة بالنسبة لي لأن الأمر صعب للغاية".

وأضاف كوبر: “أنا أنافس منتخب المغرب في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، والمباراة قريبة للغاية، هذا مستحيل”.

وتابع: “المغرب منتخب جيد للغاية بالنسبة لي، وترشيحي لتدريبه شرفي كبير، لكن هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق، أشكرهم على التفكير في والرغبة والاهتمام، لكن كما قلت هذا ليس الوقت المناسب”.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لـ كرة القدم “الكاف” فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المصري بسبب المعتدين المجهولين بأحداث الشغب التي حدثت عقب انتهاء مباراة مصر والمغرب.

وأشار مسئولو المباراة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.