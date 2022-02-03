السفير المصري: هناك ضغط إعلامي بالكاميرون بضرورة التأهل للنهائي

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، أن هناك ٣ طائرات تصل غدًا إلى الكاميرون من المشجعين المصريين للوقوف خلف المنتخب الوطني وتم الاستعداد لاستقبالهم وتأمينهم إلى ملعب المباراة ويتمنى الفوز أمام الكاميرون والصعود للنهائي .

وقال المليجي مع الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "المنتخب الوطني أدى مرانه استعداداً للكاميرون بالدور قبل النهائي ببطولة أمم افريقيا وهو في أفضل حالاته الذهنية وبكامل تركيزه العالي، بعد ما حدث الانسجام بداية من مباراة كوت ديفوار والمغرب"

وواصل: "هناك أعضاء في المنتخب المصري لا تشعر بهم ولهم دور كبير وعلى سبيل المثال محمد أبو العلا طبيب المنتخب فهو يشرف على التغذية وكافة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "الإعلام الكاميروني مهتم بشكل كبير ببطولة أمم افريقيا ويعتبر الفوز على مصر في مباراة الغد يعتبر نوع من أنواع الفخر الوطني الذي تحتاجه الكاميرون بعد تأثر التجارة والتصدير بعد أزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد وبالتالي تحتاج الكاميرون لإعادة نشاطها الاقتصادي بهذه البطولة وهناك ضغط كبير على المنتخب الكاميرون بضرورة الفوز بهذه البطولة"