بعد بطولة كأس الرابطة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

أكد محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو وكس" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أبلغ الإدارة بأنه لا يوجد بين قطاع الناشئين بالنادي يصلح من للتواجد في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وتصعيده".

وواصل: "بعد بطولة كأس الرابطة، تحفظ كارتيرون على مستوى قطاع الناشئين ورفض مقارنته بالأهلي ووجه المسئولية إلى الإدارة بسبب عدم الاهتمام بقطاع الناشئين وعدم وجود خامات جيدة من الأساس".

وتابع: "أكد كارتيرون للإدارة أنه من الصعب الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة المقبلة وأنه لا يوجد عناصر مميزة بين صفوفه ولا يمكن محاسبته هو عن هذا الأمر".

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مطالبة معاونيه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد تجهيز تقرير عن منافسي الفريق الأبيض في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.